民進黨2024立委初選登記週一開跑，今有立委何志偉選區里長周志賢，到黨中央遞交陳清書，指出他在賴清德黨主席參選時召開的座談會中，直言何志偉家族在中國特權開銀行、是紅頂商人等言論，結果何隔天說傾聽基層，大鳴大放總比背後插刀、放箭好一千倍後，卻轉頭告他。對此，何志偉受訪表示，不清楚家族有人提告；團結是最大公約數，有時團結就是自己少說一兩句，彼此開放心胸、彼此祝福。

至於被批家族是紅頂商人；他說，這是老議題，台灣很多金融機構都在全世界保護台商、服務台商，這是全部人都在這麼做，不需要特別回應。

大同區建功里里長周志賢，今赴民進黨中央轉交陳情書給黨主席賴清德，但黨中央今天要審查2024年第16任總統提名初選登記參選人資格。已登記參加總統初選的賴清德今沒有出席中執會。

周志賢陳情書指出，自己應該是台北市甚至全國最資深黨籍里長了。在這將近30年的服務時間，從最最基層一起與民進黨打拼，並積極與大大小小活動及輔選。

他說，此次九合一選舉，台北市幾乎是全黨總動員賣力輔選，選輸應該是大家一起來承擔、改進，但是卻有人急著找戰犯、找出路甚至亂指什麼黑道介入等等荒謬言論。

他說，他在1月12日特地前往劍潭參加賴副總統主辦「重新旗出發~向黨員報告」座談會，秉持對本黨的熱愛與忠誠及對中國與日俱增威脅的憂心，會議中他直言提到何志偉家族在中國特權開銀行是紅頂商人，並引述了幾則媒體報導内容。

他說，結果隔日何大立委接受媒體採訪退直言說「回歸基層、傾聽基層、大鳴大放總比背後插刀、放箭好一千倍。」但轉頭馬上找律師提告他刑事、民事誹謗，甚至求償高到300萬元這種荒謬行徑浪費司法的訴訟，請主席大力匡正。

何志偉出席中執會前受訪說，昨天還是滿心感謝有過半里長支持他，這是他們過去在基層努力點點滴滴，有革命情感，有的還是看著他長大，有支持畢竟一定會有不同的聲音，台灣畢竟是一個民主自由的國家，各式各樣的聲音我們都尊重，就像我過去提出酒駕累犯洗大體，台北市超過一年沒有一個人因為酒駕死亡而家庭破碎，當時也有人說，那乾脆何志偉先洗一洗自己吧，做對的事堅定自己的信心及信仰，相信各式各樣的聲音，都尊重。

被問到家族有無控告？何說，他不太清楚，民進黨上次敗選後，要做出改變及改革，要有被討厭勇氣，民代除了要看到問題，還要解決問題，風雨生信心，大家加油，我們在做，地方都知道。這部分他真的不太理解不知道，現在是團結時刻，台灣面臨挑戰很多。

媒體追問，這是黨內初選引起？他說，現在挑戰非常多，都一起努力，團結是最大公約數，有時團結就是他自己少說一兩句，彼此開放心胸、彼此祝福。

至於是否跟初選有關？他說，民選制度，有人地方就會有不同的意見。