水牛設計部落於雲林縣進行社區營造，完成口湖鄉梧北鐵花窗社區、台西鄉中山老街再造，屢獲國內外大獎，設計部落22日表示目前正進行口湖鄉金湖聚落、水林鄉顏厝寮社區空間再造計畫，預計今年10月可完成，藉此打造雲林海線帶狀景點，帶動觀光休閒產業發展。

雲林縣政府近年來積極推動觀光休閒產業，希望雲林不僅是農業大縣，更是充滿特色的觀光城市，因此與中央相關單位、水牛設計部落合作積極社區營造，其中口湖梧北鐵花窗社區拿下美國MUSE Design Awards與法國Novum Design Award地景設計類別銀獎；台西中山老街再造榮獲美國IDA國際設計獎榮譽獎、德國柏林設計獎、台灣景觀大獎優質獎，成果亮眼。

水牛設計部落負責人呂耀中表示，目前設計團隊接下交通部觀光局的「聚落文化觀光空間再造計畫」，著手營造金湖聚落與顏厝寮社區，金湖聚落以店家門面空間改造為主軸，結合烏魚子、鰻魚等在地特產，打造金湖美食街，已有20餘店家熱烈響應，大家都希望吸引更多遊客來促進地方經濟發展。

顏厝寮社區方面，則以顏思齊來台拓墾的歷史文化為營造重點，呂耀中說明，400餘年前顏思齊率眾來台，於水林、北港地區設10寨，目前顏厝寮還保有顏思齊遺跡，包括易守難攻馬蹄型聚落、7角井等，記錄1621年大航海時代足跡，希望藉由社區的再造，讓水林「開台第一庄」名號更廣為人知。