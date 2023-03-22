去年九合一選舉，張善政以超過52%得票率當選桃園市長，一舉將桃園綠地變藍天，且上任後推出許多的新政獲好評。而據最新民調顯示，有45%桃園市民滿意張善政的施政，僅10%不滿意，但令人意外的是，也有45%「沒有表示意見」，顯示對張市府施政不熟悉。

據《TVBS》今(22)日公布最新民調顯示，桃園市民對張善政擔任市長三個月以來的施政，有45%表示滿意，不滿意的比例只有10%，值得注意的是，也有45%沒有表示意見。交叉分析顯示，50-59歲民眾對市長張善政的施政滿意度最高，有近49%，20-29歲也有47%表示滿意；30-39歲民眾中滿意度較低，但也有40%。另外，各年齡層皆有超過四成未表示意見。

至於政黨傾向方面，民進黨認同者對張善政的滿意度為21%，不滿意為36%，43%沒有表示意見；國民黨認同者有78%滿意，僅4%不滿意，18%未表示意見。政黨傾向中立的民眾中，38%表示滿意張善政的施政表現，僅4%不滿意，但也有58%表示無法評價。

該調查是TVBS民意調查中心於112年3月16日至21日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸880位20歲以上桃園市民，其中拒訪為80位，拒訪率為9.1%，最後成功訪問有效樣本800位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.5 個百分點以內。