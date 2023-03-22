國科會22日於新竹國賓大飯店舉行2023台灣半導體產學論壇，請來業界代表進行專題演講，聯發科資深副總陸國宏指出，台灣IC設計需要優質理工人才，卻受人才短缺衝擊，應分配教育資源，從高中著手，鼓勵性向符合的學生，包含女生往理工科發展，並引進優秀外籍人才，防止人才流失。

陸國宏在演講時指出，台灣半導體產業充滿挑戰，需要研發克服，例如摩爾定律持續，但成本已難持續下降，且Al大規模神經網路時期，算力需求短短7年間成長30萬倍，遠高於摩爾定律成長，加上世界能源供應有限，若無設計技術上的改良，人類成長將難以持續。

聯發科資深副總陸國宏指出，台灣IC設計需要優質理工人才，卻受人才短缺衝擊，應分配教育資源，鼓勵性向符合的學生，包含女生往理工科發展。（王惠慧攝）

陸國宏也提到人才短缺問題，他說台灣IC設計業創造5.2萬個高值人力就業機會，但需要高素質電子電機與資訊領域人才，如碩博士學歷就佔69％，比IC製造的52％、IC封測的19％還高。

陸國宏說，台灣不但少子化，理工畢業生比例下降，相較於歐美、大陸和南韓，台灣是理工STEM 畢業生唯一負成長的區域，受到人オ短缺影響，台灣IC設計居於全球第2，但離美國甚遠，而且大陸急起直追。

面臨近年台灣大專校院STEM畢業生下降態勢，陸國宏建議，台灣應改善教育資源分配，加強培養人才，並引進外籍人才，同時避免廠商惡意來台挖腳，審視外商補貼政策避免不公平競爭，防止人才外流。

演講後國科會主委吳政忠受訪時表示，人才培育是重點，除了國內人才培育之外，也要有配套來吸引國際更優秀的人才也來台灣一起合作，IC設計是整個未來半導體產業台灣必須要補足更強的階段，IC設計也是為所有產業應用的起頭，所以未來政府、業界和法人也會一起來幫忙。

針對經費問題，吳政忠則說，若要跟全世界比經費預算，台灣當然沒有其他國家那麼多，但即使台灣帳面上數字較小，強項是每分錢、經費皆用到位，台灣人才頗多，只要政府能跨部會合作、產學研攜手，台灣半導體發展非常有機會。