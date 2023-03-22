雲科大校長楊能舒勉勵學生們，看到問題、挑戰可以證明一個人存在的價值；頂尖人才需要國家力量投資。（周麗蘭攝）

雲林科技大學今（22日）舉行就業博覽會，有126家廠商設攤，不少大三學生前往了解就業市場。校長楊能舒勉勵學生，看到問題、挑戰可以證明一個人存在的價值，活得痛苦也是證明價值，千萬不要害怕挑戰，要看得更遠、看得更高、要勇敢要衝刺。

楊能舒表示，現今有些大學生過得安逸，「躺平族」對社會可有可無，一個人躺平不僅是個人的不幸，也是社會國家的不幸。他提醒學生們，要有自省能力、知道自己面臨的問題、要能夠轉變，轉變沒有那麼容易，就是要勇敢。

對於求職，楊能舒說，雲科大學生找到工作不會有問題，他怕他們太安逸，企業和學生都要想想下一個5年、10年應該怎麼樣，現在世界變得很快，像最近的ChatGPT， 有人說是說得頭頭是道的胡說八道，要懂得如何駕馭它。

對於即將踏入職場的學生，楊能舒期勉學生勇敢進入大型公司接受挑戰，看到問題、挑戰可以證明一個人存在的價值，不要怕吃苦，痛苦是提升轉變的機會，沒有人一畢業就平順，一路平順到墳墓那就完蛋了。

他說，「下一個5年10年是什麼不知道，老天不會告訴你，1萬個人去衝，只要有1個人成功，大家都會成功，你就是要勇敢、要衝刺。」