食藥署今公布去年全國10大違規食藥廣告，平均每天超過30件違規裁罰，其中電視廣告裁罰件數達6889件，網路則有5712件，總裁罰金額超過新台幣2億5800萬元。其中以電視購物販售的「日本味王金盞花葉黃素磷脂膠囊」違規34次最多，另外還有「Dr.穆拉德芯立強PLUS膠囊」、「陽明生醫一家人益生菌S」、「日本森下仁丹晶球長益菌」、「A.H.A強股配方」等保健食品。

食藥署表示，去年食藥違規案件網路、電視的裁罰金額差不多，網路共開罰1億2200萬元，電視則開罰1億2500萬元，其中網路以蝦皮購物違規3598次最高，其次依序為露天拍賣（763）、PChome商店街（342）、Facebook（254）、Instagram（238）、momo購物網（205）、Yahoo!奇摩拍賣（139）、PChome24h購物（65）、松果購物網（55）、樂天市場（53）等。

電視方面以購物頻道違規4356件高達9成比例最高，又以東森購物1台違規743次最多，其次依序為東森購物2台（654）、VIVA購物1台（612）、東森購物3台（562）、momo購物1台（533）、東森購物5台（517）、momo購物2台（492）、美麗人生購物台（219）。

電視購物違規次數最多的產品，是由東阪國際股份有限公司販售的「日本味王金盞花葉黃素磷脂膠囊」，總計違規34次。食藥署表示，該產品違規是因為出現「可修復視神經420％」、「視神經再生＋680％」、「視神經靈敏度＋800％」等字樣，被高雄市衛生局依違反食安法第28條開罰。

由亞洲生化科技股份有限公司販售的「Dr.穆拉德芯立強PLUS膠囊」，則是因為節目中提到「30秒直達心房心室重建」、「30分300億條管路清油清栓」等字樣，被新北市政府開罰。

另外，知名的陽明生醫一家人益生菌則是宣稱可「抑制脂肪蓄積＋161％」、「頑固脂肪燃燒＋130％」、「42天有效降低體重10.7％」等文字被開罰，另有一款由台鹽生技販售的黑魔髮健康還原黑洗髮露，則是宣稱可「活化毛囊黑色素細胞95％」、「激活毛囊黑色素增生97％」、「30天新生黑髮」等字樣挨罰。

食藥署也統計，去年度挨罰食藥品廣告的代言人包含眭澔平（強菌天敵Bphage 噬菌體超級防護組）、姚黛瑋（日本味王多國專利C-Care超強力代謝速鏟專案）、檢場（華陀鱘龍甲魚龜鹿膠元400％特殺限定專案）、高群（正宗專利PPLs超視王）、陳柏臣醫師（Bonnie House有機保加利亞真正薰衣草精油）。

食藥署呼籲，凡是廣告內容太神奇、太吸引人的，務必提高警覺，聰明判斷產品資訊，尤其是宣稱具有療效的廣告內容更勿輕信、勿衝動購買，以免花錢受騙。如發現身體不適情形，應尋求正規之醫療管道就醫，若發現疑似違規之廣告，可撥打全國食品安全專線1919提出檢舉。