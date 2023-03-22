桃園市蘆竹區南山北路上某間位置較偏僻的超商外，昨日有名男子疑因天氣太熱暈倒在地，超商外頭戶外座位區坐著2名顧客，卻整整30分鐘沒有人發現，所幸遇到巡邏員警經過，緊急下車查看並將男子平安送返家。

蘆竹警方表示，外社派出所所長江弘裕及警員陳奕晴昨日15時40分巡邏經過南山北路上某間偏僻的超商，看到有名男子倒在超商門口，員警們趕緊下車查看，發現男子意識不清且臉部流血，還好男子在經過一番休息過後沒有大礙也平安返家。

男子暈倒超商門口30分鐘，還好在經過一番休息過後沒有大礙也平安返家。（蘆竹警分局提供／陳夢茹桃園傳真）

經警方調查，47歲的郭姓男子原本騎著機車從住家到南山北路上某間超商買飲料，沒想到才一走出超商門口，疑因血糖過高再加上天氣炎熱，突然感到一陣暈眩，接著就倒地受傷失去意識。郭男倒地的30分鐘裡，現場雖有其他顧客坐在超商戶外區，但無他人注意到這件事，直到巡邏員警經過及時伸出援手。

警方呼籲，夏天即將到來，氣候漸趨炎熱，外出活動請務必注意身體狀況，若身體感到不適時切勿勉強駕駛任何動力交通工具，以免發生意外。