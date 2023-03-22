新北市萬里清潔隊所在地工作環境不甚理想，新北市府將獅頭路南、北兩塊土地變更為機關用地，北側部分土地遭墳墓占用，將在年底前完成遷葬，並打造備勤管理室、停車空間，南側規畫資源回收空間與綠美化，工程預計2027年完工。

新北市城鄉局表示，萬里區清潔隊作業場區，因基地產權範圍與使用分區限制，現有隊員休息空間環境不甚理想，易受大型環保機具作業及車輛出入頻繁影響。

新北市府去年啟動都市計畫變更作業程序，將0.13公頃公園用地、0.15公頃保護區分別變更為機關用地，城鄉局長黃國峰表示，「機十二」、「機十三」分別位於獅頭路的南、北側，現況臨接計畫道路、現有巷道，變更後的機關用地，將改建作為萬里區清潔隊辦公備勤廳舍及資收停車整備空間，變更後可有效提升清運勤務效率及改善當地交通。

新北市環保局指出，南、北側基地變更為機關用地後，北側基地規劃為備勤管理室及停車空間，資收作業區域則全數移至南側基地，讓清潔隊場區與鄰近北側基地的萬里國中環境更為融合。

環保局表示，北側基地部分土地遭墳墓占用，將辦理土地撥用及墳墓遷葬公告，預計今年底完成遷葬，接續於2024年辦理技術服務招標，2025年辦理工程招標，於2027年竣工，2028年取得使用執照及進駐。