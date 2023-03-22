從《超級偶像》冠軍出身的艾成2022年8月離世，享年40歲，留下遺孀王瞳。豈料，艾成才走不到1年，今(22)日卻傳出艾成的親弟弟艾翔已於20日下午因心肌梗塞猝逝，令外界相當震驚。巧合的是，有網友發現在艾翔過世前41分鐘，王瞳還發文稱讚他「艾翔太可愛」。

艾翔2022年8月特地來台灣參加艾成的追思會，他當時還上台獻唱《耶穌》送給已故的哥哥，更令人遺憾的是，艾翔3月初才跟爸媽來台祭拜艾成，還與王瞳一起參加胡瓜所主持的《最強綜藝秀》錄影。

據胡瓜表示，當時在沒有彩排的情況下，艾翔直接唱起艾成生前最後一次錄影時唱的歌，相似的程度讓胡瓜相當吃驚：「艾成突然出現了」，而作為嫂子王瞳也不吝嗇發文稱讚艾翔上綜藝節目的表現，正巧在艾翔過世前41分鐘。

艾翔去世前，王瞳還發文稱讚他。(圖/王瞳 臉書)

事實上，受訪時胡瓜見王瞳與他們相處如此融洽且過得不錯，讓他放心不少，接著被問到為何邀請艾成兩位弟弟參加挑戰賽，胡瓜則說：「艾成常常在挑戰結束自己突然會唱歌，剛剛我還特別cue他弟弟再唱一次也是這個用意」希望在帶給大家的歡笑同時可以懷念艾成。