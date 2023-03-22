國民黨備戰2024總統選舉，國民黨主席朱立倫今在中常會上宣布，2024總統大選，經過共同決定後，將採取「徵召」，團結拚勝選，也會提報請常會共同決議。

朱立倫表示，針對2024總統大選，過去這段時間，已徵詢各縣市長、立院黨團成員後，大家共同意見，將採取徵召方式，團結拚勝選避免爭議，希望能在今日中常會獲得決議通過。

針對2024立委選舉，朱立倫指出，今天中常會將通過中央提名委員會名單，由主席召集、秘書長、立法院黨團總召以及各在地執政縣市長，未來一起參與提名，共同全力輔選。

朱立倫強調，立委選舉第1階段提名將在4月22日完成，第2階段在5月20日完成提名，第3階段在6月18日完成，對於艱困選區國民黨會號召更多勇敢的藍軍新勇士，共同承擔參選。

朱立倫直言，總統大選一定要努力團結一切可以團結的力量，爭取所有可以爭取支持的朋友，黨有責任幫主要候選人排除障礙、爭取支持，同時要爭取非綠朋友一同打拚，唯有爭取更多力量，才有可能帶來台灣未來和平與安定，為人民的好日子一起努力。