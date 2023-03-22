F16 vs. MiG-29戰機

波蘭和斯洛伐克雙雙提供烏克蘭米格（MiG）-29後，軍事專家納羅日尼（Pavlo Narozhniy）告訴24頻道（Kanal 24）說，要是烏克蘭想打敗俄羅斯，那需要美製F-16戰機的程度，要超過蘇聯製MiG-29。

據《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）21日報導，納羅日尼指出，雖然MiG-29的確是好戰機，加上烏克蘭飛行員已經習慣它，但MiG-29在技術上卻比較落後。據他說，MiG-29可以扮演空中支援角色，甚至能進行空對空作戰，但無法讓烏克蘭空軍享有優勢。

納羅日尼說，MiG-29的作用正在於空對空作戰，但從1980年代初以來，它幾乎沒有技術發展，航電系統早已過時。而這令烏克蘭飛行員置身較大的險境。此外，機上的雷達也不如俄羅斯現代戰機。他並直言：「MiG-29太吵了，它有兩具會冒出大量煙霧的發動機。而在敵方雷達上，它太顯眼了。這只告訴我們，MiG-29太容易被擊落。」

相對的，軍事專家認為，F-16能執行不同的空中任務，可以用反艦飛彈攻擊地面或海上目標，未來又很容易進行改裝。而納羅日尼認為，MiG-29雖然是設計來打空戰的，但F-16在空戰中打贏它的機率卻很高。

事實上，鮮少有人知道，F-16有「隱形」駕駛艙。當初洛克希德馬丁（Lockheed Martin）工程師設計這款戰機時，決定要讓敵方偵察不到駕駛艙航電裝置發出的放射線。也因此，駕駛艙內部的玻璃內覆蓋了一層金膜。

而納羅日尼說，F-16可以媲美蘇（Su）-30、Su-35和Su-57等較現代的俄製戰機。不過，美國目前還不打算送F-16戰機給烏克蘭，儘管波蘭已採取行動，提供MiG-29給烏克蘭，但這並未影響華府的立場。