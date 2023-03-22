鼓鼓呂思緯即將在四月推出第三張個人專輯，連三波新專輯前導影片，超帥眼神搭配露出精壯腹肌，展現出鼓鼓帥勁的男人味，電暈一票歌迷，歌迷興奮求快點「解鎖」新專輯，鼓鼓也不藏了，釋出第一波主打歌〈好了啦〉預告，是首暢快感十足的EDM舞曲，無論是歌名「好了啦」，或是歌詞「在那邊灰」，帶動一波流行語，歌迷留言轉發一天瀏覽就破15萬次數。

〈好了啦〉MV裡，鼓鼓變身電影明星兼任租片店老闆。（相信音樂提供）

〈好了啦〉由鼓鼓創作並與知名作詞人崔惟楷聯手填詞，MV由導演Ares Wu伍致綸所執導，原先鼓鼓是希望以便利商店為主軸去出發，但導演靈機一動讓鼓鼓變身電影明星並在MV裡兼任租片店老闆，從擾人現實生活中，瞬間進入鼓鼓奇思異想的世界，與星期三、絕命毒師、雨傘學院、怪奇物語、MIB、捍衛戰士等各種經典角色尬舞，展開一段有趣奇遇，出動多達24位舞蹈老師，不止有最精彩的舞技，MV細節做到相當精細，店裡陳設物特別設計為鼓鼓主演的電影海報及DVD，堪稱鼓鼓出道以來製作成本最高的一支MV。

鼓鼓呂思緯〈好了啦〉再度展現舞技。（相信音樂提供）

MV劇情玩味十足外，編舞上鼓鼓也費盡心思，力邀泡麵、阿內、小名三位專業舞蹈老師共同編舞，加上鼓鼓的創意畫龍點睛，讓這首舞蹈不但有層次、力道，也更有看頭，鼓鼓表示：「在編舞上想要驚豔眾人的舞蹈，又得拿捏不想太高難度顯得有距離感，因此編舞上做很多細節的雕琢，讓舞蹈符合歌曲調侃的幽默氣味，尤其特別注重副歌肢體動作上，是一套具有表演性質的舞蹈。」從前期溝通至後期拍攝，團隊與導演也不斷溝通走位、鏡位調整，克服所有技術層面以及造型上的安排，這支MV拍得過癮也絕對讓歌迷看得驚奇。