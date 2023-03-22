在中國大陸國家主席習近平出訪俄羅斯之際，日本首相岸田文雄21日驚喜訪問烏克蘭，引發外界議論岸田選在此時訪烏是否為「巧合」，不論真相為何，專家評論「日本不一樣了」，由於利害關係上升，日本已經不像數十年前那樣袖手旁觀地緣政治事務，他們現在希望展現影響力。

日本首相岸田文雄21日在未事先公開的情況下造訪烏克蘭。

綜合美聯社、半島電視台（Al Jazeera）報導，就在全世界關注習近平出訪俄羅斯與普丁會談之際，日本首相岸田文雄21日在未公開的情況下驚喜到訪基輔，他不僅走訪基輔郊外發現數百具遺體的布查鎮（Bucha），更宣布追加金援5億美元，展現日本對烏克蘭的支持。

日本首相岸田文雄21日驚喜到訪基輔，並前往基輔郊區布查鎮一處大型墳塚致意。（圖／路透社）

■習近平出訪俄 岸田此時訪烏是「巧合」？

日本拓殖大學教授暨國防安全專家佐藤丙午分析，岸田選在習訪莫斯科時訪問基輔顯然不是巧合，有可能意在降低北京希望產生的影響力，「最重要的是繼續支持烏克蘭，而且也有必要展現G7的團結，與歐洲、日本、美國合作提供支持。」

佐藤丙午認為，礙於日本憲法限制，東京無法軍援基輔致命武器，因此岸田訪烏是日本作為今年G7輪值主席國的「最低要求」。

日本首相岸田文雄21日在未事先公開的情況下造訪基輔。（圖／路透社）

不過美國政治風險顧問機構歐亞集團（Eurasia Group）分析師波林（David Boling）認為，岸田此時訪烏可能真的是巧合，因為他的出訪已經是「公開的秘密」。

他說岸田此行仍具有高度重要性，因為日本已經不一樣了，「礙於中國在區域的侵略性」，這顯示日本「將會反擊」。

波林說：「你們看到了一個不一樣的日本了，10或20年前，日本願意在地緣政治競賽中袖手旁觀，但現在他們想要在這場遊戲中有一些影響力，因為利害關係太高了。」

日本首相岸田文雄21日搭乘專機抵達波蘭，再乘火車前往烏克蘭首都基輔。

■亞洲強權插手俄烏

另外，東亞兩大強權同一時間分別現身烏克蘭與俄羅斯的奇特景象，也讓新加坡國際戰略研究所（International Institute for Strategic Studies）資深研究員葛蘭姆（Euan Graham）形容是「非常直截了當的表態」，他說這顯示了亞洲人在這場競賽中的角色比許多人以為的還要多，「當習與普丁握手時，岸田正緊握澤倫斯基的手，這是非常強烈的對比，也展現了烏克蘭不只是歐洲或大西洋的問題。」