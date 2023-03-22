市府22日則是嚴正駁斥不實訊息，並強調市政一切如常，同時出示工作人員定期維護公園的照片。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

近日有民眾於臉書社團轉貼前議員評論，質疑新上任市長高虹安領導的新竹市政府施政不力，相較前市府而言，行政管理有缺失，抨擊公民文化正在崩壞中；市府22日則是嚴正駁斥不實訊息，並強調市政一切如常。

臉書社團「城市光榮讓沈慧虹來帶頭」中有民眾轉貼前市議員李妍慧的臉書發文指稱，1座城市要向上提升很難，向下墜落卻很快，且無聲息，不少市民感覺竹市慢慢回到往日昏黃的歷史光線中，看到過去幾年積極向上提升的城市美學、公共建設、以及公民文化，正在崩壞中。

李妍慧說，當城市光榮感、身為新竹人的驕傲隨著落葉滿地的畫面，市民不只對市府團隊執行力跟行政效能的打擊，更是新竹人對自身城市形象觀感的重挫，從護城河、民族公園、東門城圓環、長和公園、隆恩圳、關新公園、南寮漁港公園髒亂，交通失序，違停亂象，落葉滿地，期望高市府早日回歸市政工作，強化行政管理跟城市建設。

新竹市政府城市行銷處則駁斥此貼文並表示，該轉貼的落葉照片，實際上是在未上班、未清潔前所拍攝，因適逢落葉季節所致，城銷處都有派員定期維護，對於特定人士抹黑市政之情形深表遺憾。

市府發言人施淑婷指出，城銷處負責新竹市公園的日常維護，高虹安上任後並無改變公園維護頻率，城銷處正副首長亦是沿用原城銷處公務員，城銷處之人事及日常庶務皆延續前朝模式，不解為何部分議員及前議員要拿公園維護事項與前朝做比較，對辛勞付出的公務人員感到不捨。

城銷處也表示，公園日常維護包含垃圾清除、落葉清除、植栽養護澆灌等，工作繁雜，同仁都盡心維持市容整潔，市府並將持續加強維護公園環境，以提供民眾良好的休憩環境。

城銷處長林正光同時表示，公園清潔人員皆相當認真，也跟當地里長、民眾維持良好關係，共同為環境努力。針對多元網路意見，城銷處虛心接受，但也要為認真負責的同仁澄清。

他強調，落葉出現原因與季節及氣候有明顯關係，同仁打掃情形也如實上傳社群平台供大眾知曉，公園環境清潔頗獲里長及民眾好評。

部分花圃堆置落葉，是為產生堆肥效果，亦將於堆肥後3至5天逐步清除，目前接獲議員疑慮，城銷處已考量景觀美化安排更精進作為，未來將提供更優質的公園環境供大眾使用。

市府再次強調，目前適逢落葉季節，非上班時間及隱蔽地方仍有疏漏實屬正常，若有相關問題可洽新竹市政府城市行銷處，或撥打1999告知詳情，對於社會大眾提供的建議與指教，市府虛心接受，致力提供市民與大眾更好的市容環境。

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