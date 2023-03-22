屏東車城鄉72歲阿嬤因吃麻糬噎到而導致呼吸困難、甚至昏厥，嚇得家屬趕緊打119求助，車城分隊在派員前往的同時，也趕緊透過電話線上指導家屬排除部分異物，讓阿嬤可以立即恢復呼吸，在送醫救治後無大礙。

車城鄉72歲阿嬤日前在家裡吃麻糬時，因不小心噎到而導致呼吸困難，家屬發現時她已經呈現昏厥的狀態，家屬嚇得趕緊打119求助，屏東消防局獲報後，除立即派遣車城分隊前往救助外，同時也透過電話線上指導家屬要先幫阿嬤將嘴巴的東西挖出來，否則會有缺氧危險。

家屬當下聽從救護人員的線上指導，急忙將阿嬤把口中的麻糬挖出來，隨後趕赴現場的救護技術員立即接手搶救，救護人員檢查阿嬤的呼吸道口腔無異物，但是意識不佳、呼吸非常喘，馬上給阿嬤戴面罩供氧並緊急送恆春旅遊院。

送醫途中，阿嬤持續意識不清、呼吸未改善，救護人員又馬上更換非再呼吸型面罩，所幸到院時已清醒，經救治後無大礙。

車城分隊表示，這次能夠搶救成功有賴於119線上指導現場家屬給予異物排除，減少患者缺氧時間，患者異物梗塞時，如能及時排出，就能讓患者立即恢復呼吸，但若無法排除，時間一久，可能造成患者缺氧過久，造成神經學損傷。