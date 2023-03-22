美國前總統川普呼籲他的支持者就其可能在紐約被捕一事，簽署一份譴責請願書。然而美國媒體爆出，待人們簽署完這份請願書後，相關網頁會自動跳出，要求簽署人為川普2024年競選活動提供3300美元或其他金額的頁面。

美國媒體「財經內幕」（Business Insider）引述川普團隊周一寄給其支持者的電子郵件內容說，「他們試圖恐嚇你並取消你的投票！」

這些電子郵件均附有川普簽名，其中一封郵件還透露，川普要在2024年的總統選舉日做出「真正意義上的澄清」，屆時他將奪回白宮。此外，還有郵件敦促支持者「在關鍵時刻」為川普的競選活動捐款。

只要單擊相關郵件中的請願鏈接後，收件人將被帶到一個頁面，要求捐款以「在這些黑暗時期幫助捍衛的美國優先運動」。該消息說，支持者可以捐贈任何金額，但建議的金額為500美元、1000美元和3300美元等。

川普沒有具體說明他打算如何使用支持者名單，該網站也沒有顯示收集了多少人的簽署。川普競選團隊還表示，通過這種形式的捐款將產生「1500％」的影響，但沒有解釋川普將如何做到這一點。

川普被指多次試圖從針對他的調查或政府行動中籌集資金，其中包括聯邦調查局突襲了他的海湖莊園，以及1月6日被眾議院委員會指控川普從他「選舉舞弊指控」中籌集了約1.7億美元所進行的投票傳喚。

據「財經內幕」此前報導，川普近期一直利用有關他被起訴的謠言，在其創辦的社交媒體平台「真實社群」（TRUTH Social）上籌集資金。川普說，如果支持者「做得不好」，就不應該給他寄任何東西，但告訴他們，如果「做得好」，就「寄出你的貢獻」。

除此之外，川普及其團隊還每天向潛在捐助者發送電子郵件，祭出各種獎勵，例如與川普共進晚餐的機會、在川普的生日賀卡上簽名等特權。