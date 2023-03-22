花東防衛指揮部少將林彰良今（22日）因血癌病逝，此外，前台視主播劉忠繼也在本月15日因「骨髓分化不良症候群及骨髓纖維化」的一種血癌而病逝，引發外界對血癌的關注，長庚醫院指出，血癌初期症狀可能只是食慾差、易疲倦，常發燒或出血有瘀青，不易察覺。台灣癌症基金會則表示，血癌可怕之處在於它幾乎沒有明顯預兆或病徵，但一旦發病便來勢洶洶。

根據長庚醫院的衛教資訊，白血病是人類各種惡性疾患中，病程最快速發展，治療最複雜多變者，由於病程來勢洶洶，病患及家屬沒有時間可適應此病，血癌根據期病程快慢可分為急性與慢性血癌，再依白血病細胞的來源與型態學特徵，再細分為急、慢性骨髓性白血病，以及急、慢性淋巴性白血病。

其中，急性白血病的病程發展較快速，必須儘可能在最短時間內接受治療，就急性白血病而言，急性骨隨白血病發生率高於急性淋巴性白血病，男性略高於女性，且年紀越大發生機率越高。

台灣癌症基金會則指出，急性白血病的症狀為突然、急遽發生，出現嚴重虛脫、急性高燒及出血，相關症狀也可能是潛在性逐漸發作，例如體力漸差、間歇性高燒、輕度出血等。

長庚醫院說明，血癌的初期症狀可能只是食慾減退、容易疲倦，常發燒或出血有瘀青，此後便逐漸出現下列12種症狀：

1. 食慾差、疲累、體重減輕。

2. 發燒、發汗。

3. 貧血。

4. 骨頭或關節疼痛。

5. 皮膚出現瘀斑或出血點。

6. 膚色泛黃。

7. 流鼻血、口腔流血，偶而會黑便或血尿。

8. 淋巴結腫大，但大多不會疼痛或壓痛，常發生於頸部、腋窩或鼠蹊部。

9. 肝脾腫大、腹脹、腹痛。

10. 睪丸腫大。

11. 扁桃腺腫大、口腔、氣管因周圍淋巴組織腫脹而影響呼吸

12. 頭痛、嘔吐。