因公部門人力有限，桃園市政府將不少社會福利業務委外，近期有長照業者反應，政府以計點方式管理特約單位，計點達5點就暫停派案1個月，但遭計點都是行政文書類等資料遺漏，並非實質服務個案的重大缺失，計點方式過於苛刻，尤其現況都是中高齡居服員居多，嚴重影響其工作權益與收入。

社會局老人福利科長施威良說，全桃園長照機構從107年的10家到現在共有122家，成長速度非常快，中央也在去年底希望縣市政府加強把關照服機構品質，稽核與管理制度桃園市相較其他5都計點方式並不算特別嚴格，而機構單位虛報、漏登或是逾簽等，牽涉到內部管理問題，而長照服務不管是在照顧個案或是行政端都應要有適當管理，之後將在與業者簽訂合約內容時，針對記點機制字句修訂研議將更具彈性。

長照業者說，居服員前往個案案家，服務項目包含沐浴、在家陪伴、陪伴外出等，現況下居服員年齡偏高，可能在服務完成後在文件上漏登某項服務類別，而機構雖然會再次核對轉登入電腦連線上傳社會局，各機構案量不同，平均每位督導每月要核對3000筆以上資料，且又要限時完成，若是1筆缺漏就被登記1點，違約計點採累計式，1年內達20點者或連續2年達15點者，市府得以終止契約。照理說業者案量大通常是因為服務好被案家信任，但每月要處理的文書資料多，行政缺失機率也較大，若因此時常被計點，變相成為處罰用心服務的機構實在不合理。

業者也說，居服員工作辛苦已經很難找，且是中高齡者居多，大家都很珍惜工作機會，若是要求太苛刻也會影響其工作熱情，若是停派案減少收入，對居服員影響會很大。

市議員謝美英指出，相關業務的核銷系統3天內需作業完成，對於偏高齡者工作產業，實質運作產生困擾，且計點達標即暫停派案也過於嚴苛，在長照2.0上路以來，不論是投入的業者、居服員、受惠的民眾、政府單位等，每一個環節是環環相扣的，期盼相關規定應該更有彈性。