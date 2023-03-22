舉世聞名的法國印象派畫家莫內（Claude Monet），經常在畫作中呈現景色煙霧朦朧的美感。然而根據氣候科學家近期研究顯示，莫內畫的很可能是19世紀工業革命下的時代氛圍：空氣汙染。

根據美國有線電視新聞網CNN報導，研究人員檢視超過莫內與浪漫主義畫家泰納（Joseph Mallord William Turner）從1796到1901年間的作品，在超過100幅畫作中，注意到明顯的風格轉變。「畫家描繪的景物愈來愈模糊，使用的色彩愈來愈廣，風格也漸漸從具象轉成印象派，可以看出空氣汙染影響了光線，」法國索邦大學博士後研究員歐布萊特（Anna Lea Albright）表示。

籠罩在霧中的西敏橋和泰晤士河。（圖／Shutterstock）

研究人員進一步分析畫作的銳利度和白度（whiteness），並將這些數據與空氣品質歷史推估資料相比，發現兩者之間出現驚人的巧合。這個發現證明了兩位大師的作品呈現的不僅僅是風格，更是倫敦、巴黎兩地空汙惡化過程的詳實記錄。

此外，莫內的家書也證實了科學家的推測。他曾在1901年從倫敦寫信給妻子，抱怨工廠停工時，「身邊的一切美好到跟死了沒兩樣，少了火車、霧霾、船隻，一點靈感刺激也沒有。」專研歐洲藝術史的波士頓大學教授李伯納（Jonathan Ribner）更指出，莫內顯然親手毀掉了部分作品，只因那些畫裡沒有霧霾，「看起來不像倫敦。」