新冠肺炎疫情帶動宅經濟，不少人喜歡網購在超商取貨付款，卻不時傳出民眾收到詐騙包裹或幽靈包裹，根據統計，去年台北市計有242件相關消費爭議申訴案。北市消保官室指出，若能與4大超商合作建立退費機制，便能讓民眾直接透過超商取得退費，不必經客服轉介物流處理，預計4月與4大超商協商建立該退費機制。

詐騙手法推陳出新，不少有心人士利用一頁式網站推銷商品，利用低廉運費及價格吸引人下單，等到民眾到超商取貨，才驚覺遭到詐騙。另有民眾接到簡訊通知領貨，事後發現自己根本沒網購，收到來路不明的「幽靈包裹」。根據統計，台北市消費者保護官室去年總計收到242件相關申訴案，多數與一頁式網頁詐騙有關，其次為幽靈包裹。

消保官室主任楊麗萍說明，由於多數一頁式網站未標明廠商地址，消保官根本無法寄送公文通知業者到場，消費者也因為不曉得廠商真實身份，往往求償無門，故去年消保官協調4大連鎖超商處理退款，民眾撥打超商客服專線，便有專人轉介消費者與物流業聯繫後續退款事宜。

不過，法務局長連堂凱直言，去年消保官與4大超商協調，僅能爭取到客服專線處理退費，可是超商每年透過取貨服務賺進不少利潤，理應有責任面對詐騙包裹、幽靈包裹層出不窮的狀況，而非以「超商非商品販售者」為由，只協助消費者轉介物流業處理退款。

他指出，其實超商收到消費者繳交網購款項，經過一段時間才會交給物流業，因此，直接讓消費者向超商申請、拿取退款，其實更為快速、便捷，4月消保官室將與4大超商協調，討論能否合作建立直接退費機制。

楊麗萍補充，會中將請4大超商提供受理詐騙包裹、幽靈包裹案件紀錄，了解物流業處理積極度、從接案到結案耗費時間、處理案件時碰見的困難等資訊，並與超商討論建立直接退費機制，以及如何管控經常運送詐騙或幽靈包裹的物流業。

法務局強調，不論會議結果如何，消保官仍會以建立4大超商直接退費機制為目標，為收到詐騙及幽靈包裹的民眾提供更方便的退費管道。