國1 楠梓路段北向大小車追撞 入口閘道封閉 15:002023/03/22 中時 林瑞益 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道1號北向355公里楠梓入口處於22日下午1時49分發生大貨車、水泥車跟小客車追撞事故。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道1號北向355公里楠梓入口處於22日下午1時49分發生1輛大貨車、1輛水泥車跟1輛小客車追撞事故，暫時管制封閉北上興楠路入口匝道。傷亡未明。 至於事故原因，仍待國道警察進一步釐清。 國1楠梓路段北向大小車追撞 1人受傷送醫 桃捷綠線施工 17日中正北路往大園方向封閉 蘇花公路3大車追撞！遊覽車載38名乘客驚魂 1司機受傷送醫 #水泥車 #楠梓 #封閉 #國道1號 #大貨車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中山高南下西螺段大貨車自燃 服務區封閉出口車流塞爆 14:252023/03/18 社會 台74線潭子上、下匝道 30日將封閉8小時 15:492023/03/20 生活 桃園公園遊具檢驗不合格 46處封閉 04:102023/03/11 地方新聞 高雄警巡邏車遭貨車撞！車尾嚴重損毀 35歲員警送醫 11:022023/03/13 社會 國1彰化北上嚴重車禍！10大小車連環撞釀7傷 回堵超過3公里 03:132023/03/20 社會 國道3號5車追撞釀大貨車翻覆 2人輕傷送醫 15:152023/03/21 社會 國1轎車故障停外側 遭大貨車撞擊「慘剩半截」驚悚照曝 10:592023/03/13 社會 國1北上安定段4車連環撞 占據2車道車流狂塞1小時 12:202023/03/13 社會 台中公墓大火！1輛Hello Kitty轎車焚毀10餘車急逃 13:592023/03/18 社會 新莊貨車下坡剎車不及撞死26歲騎士 司機斷手全身遭割傷 15:462023/03/13 社會 楠梓、竹市、竹北 房市夯 所得交易標準調高6個百分點 04:102023/03/10 地方新聞 桃園奪命車禍！ 機車擦撞大貨車騎士送醫仍不治 18:032023/03/16 社會 國1彰化段11車連撞原因曝光 警：開夜車「這點」能保命 11:492023/03/20 社會 影》美福特號超級航母要全球部署 面臨最嚴峻挑戰 10:532023/03/13 軍事 疑輪胎脫落大貨車翻覆1人傷 國1北上新營段回堵4公里 12:472023/03/10 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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