新北市淡水梁姓工地業主的父親，前年11月25日見監工的女設計師衣服沾滿汗水，佯稱買內衣慰勞辛苦，先藉按摩碰觸肩、頸，試圖解開背部內衣勾釦環，遭拒絕後竟然襲胸。女設計師驚恐逃跑並報警。士林地院審結，考量兩人年齡差距，女設計師無誣陷業主父親的可能，加上拆除師傅證稱，女設計師大哭逃離，依強制猥褻罪，判處梁男有期徒刑10月，可上訴。

70多歲梁男矢口否認，他說因為女設計師從外面進入工地，滿頭大汗地告訴他，剛接下新案室內設計，工作壓力很大，梁男告訴女設計師，他在越南做過按摩，可以幫忙紓解壓力，經過女設計師同意，才從脖子、肩膀開始，碰到被汗水浸濕的衣服，覺得她很辛苦，詢問要不要買內、外衣，可以送她衣服。

梁男表示，兩人一起吃過飯，都是他在付錢，想要知道內衣尺寸，但因老花眼，看不到標示的尺寸，想要拍照後放大，才會提議用手機拍照，女設計師拒絕，他才提議溫暖的擁抱，沒有強抱親吻也沒有摸胸。

但女設計師說，梁男問他是不是穿36C，又說要送一套內衣當作監工的禮物，她拒絕後就碰觸內衣釦子，嚇得她愣住說「不行、不可以」，卻遭到梁男雙手環抱，抓捏胸部2次，她跑到有其他師傅在的儲藏室，梁男一直靠近，作勢要親吻、擁抱，她覺得很害怕，直到拆除師傅的老闆到場，她趕緊搭便車離開，並在車上大哭。

判決指出，女設計師在警詢、偵詢時所稱一致，衣服上驗出梁男的DNA，證明確有抓捏其胸部，女設計師並無刻意誣陷付錢業主的父親，以致承辦工程無法完工的動機，而且拆除師傅的老闆稱，女設計師在車上放聲大哭，過程顯示女設計師無助、徬徨的情緒，認定梁男犯強制猥褻罪。