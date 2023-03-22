國民黨終止選策會運作後，將成立中央提名委員會，並邀請黨內各直轄市長加入，台中市長盧秀燕對於是否加入提名委員會？她近日都未直接回應，盧22日到西屯區公所視察時受訪表示，目前都還沒接到相關訊息，對此問題無法回答。