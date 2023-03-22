是否加入提名委員？ 盧秀燕：未接到訊息 14:512023/03/22 中時 林欣儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 對於是否加入國民黨中央提名委員會，台中市長盧秀燕表示未接獲訊息。(林欣儀攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨終止選策會運作後，將成立中央提名委員會，並邀請黨內各直轄市長加入，台中市長盧秀燕對於是否加入提名委員會？她近日都未直接回應，盧22日到西屯區公所視察時受訪表示，目前都還沒接到相關訊息，對此問題無法回答。 是否加入中央提名委員會？侯友宜親自回應了 民進黨天敵出現？游淑慧爆：盧秀燕能量非常巨大 已加入2024提名委員會？ 蔣萬安喊出「8字」口號 #盧秀燕 #中央提名委員會 #加入 #接到 #提名委員 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 施政滿意度達67％比去年高！ 盧秀燕謝大家努力 14:542023/03/22 政治 向千手觀音看齊？市長媽媽防詐宣導點線面開炸 10:412023/03/20 寶島 里長連署選總統 盧秀燕：沒有起心動念 04:102023/03/20 政治要聞 玉山銀行加入普發現金ATM提領 ATM普及率破8成 11:332023/03/20 財經 加入藍營2024提名委員會？ 侯友宜：為台灣好義無反顧 11:562023/03/21 政治 盧秀燕民調超高 侯友宜回應了 10:392023/03/22 政治 談提名委員會納入縣市長 曾銘宗籲：不團結會是死路一條 12:442023/03/20 政治 朱侯共掌提名權 推最佳陣容 04:102023/03/20 時論廣場 台中巨蛋115年完工承諾跳票 議員籲盧秀燕道歉 12:572023/03/20 政治 加入立委提名委員會 侯友宜：全力以赴 04:102023/03/20 政治要聞 蔡政府大轉彎！藍營天后「一句話」讓他改變主意網驚呆了 16:582023/03/20 政治 最強母雞扛責 侯友宜鬆口：為台灣好 義無反顧 04:102023/03/22 政治要聞 國民黨黑馬竄起！盧秀燕執政滿意度激增 最新民調讓人驚呆 16:422023/03/21 政治 馬英九將赴陸掃墓 盧秀燕這麼說 10:082023/03/20 政治 「為了市民」盧秀燕道歉！ 台中巨蛋追加預算通過 12:572023/03/22 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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