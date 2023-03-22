基隆市交通處22日表示，為解決安樂區上午國道客運通勤運能不足的問題，基隆市長謝國樑指示公車處自23日起，試辦由安樂區直達八堵車站的接駁公車，搭配台鐵109次直達南港站的自強號，可有效縮短民眾候車及通勤時間。

謝國樑表示，目前規畫將自23日上午起試辦接駁公車，分別於平日上午7時10分及7時20分，自長庚醫院站發車，直達八堵火車站，預計於7時25分及7時35分抵達。民眾便可以轉乘台鐵7時43分自八堵發車的109次自強號，8時便可抵達南港站。

基隆市交通處長王圳宏說，透過這種方式，民眾只需40至50分鐘，便可自基隆長庚到南港車站，對安樂區居民是一大福音。

王圳宏強調，目前安樂區直達八堵車站接駁公車為試辦階段，試辦期間「免費」乘車。目前會試辦一周到3月31日，後續將視試辦狀況滾動式修正。他認為，先把運量養起來，才會考慮是否將其列為正式的路線公車。

基隆市政府交通處提醒，請民眾在長庚醫院公車公車站國道客運站區候車，並留意車前直達八堵車站的告示。未來市府也會持續觀察試辦成效，敬請民眾多加利用。