達方集團在今年台北國際自行車展，展示達方集團在電動自行車的成果，近幾年達方綠能事業陸續透過併購，垂直整合太宇的車架+達方(電池)電控系統+統達電池+世同(組裝)，搭配天線廠詠業，掌握智能E-Bike電控、電池、車架與組裝，以及智慧傳輸五大核心關鍵技術。

蘇開建表示，達方耕耘電動輔助自行車(e-bike)產業多年，聚焦電池與電控的核心競爭力，已看到具體成果，雖然目前電動自行車面臨庫存調整，但達方今年綠能事業可望與去年持平或微幅成長，但毛利率會往上，並於明年下半年重回成長軌道，預估明年可望較今年成長30%到50%。

達方著眼e-bike推出21700新世代電池與Shimano相容電池等產品，與國際大廠密切合作開發多樣化e-bike解決方案，滿足客戶e-bike的Total Solution及客製化需求，提供客戶OEM/ODM一站購足的服務，並以國際化、零時差、策略中心角度佈局達方集團的綠能大未來，積極爭取無窮的E-Bike新商機，期待與自行車產業共創多贏新局。

在2022年7月成立的達宇電能(Darfon Energy Technology, DET)也於自行車展公開展出針對電動輔助自行車(e-bike)和輕型電動車(LEV)，全新系列的21700電池及相關集成解決方案；集團中的太宇公司(Astro)，亦將發表重新改寫碳纖車架生產的最新研發技術。

為響應廣大電動輔助自行車（e-bike）客戶的需求，達方集團也同步擴大其歐洲及越南的製造規模，並提供更多類型和製造選擇的電動自行車相關產品；達方集團現有在歐洲和北美的據點亦將同步提供完整技術支援和最便捷、零時差的本地製造與售後服務。

達方表示，達方集團於電池、電控、客製化配件、車架整合設計、組裝服務、全球保修服務的全面佈局，受到全球重要客戶的矚目與支持，自行車產業隨著時代演進將持續朝智能化邁進，而台灣擁有獨步全球的自行車供應鏈，以及世界級堅強厚實的IT/電子產業，對應電動輔助自行車（E-Bike）的興起，將自行車與電子業相結合，發揮兩者相乘最大化的優勢，這正是達方集團積極佈局、追求合作整合、有信心能提供客戶全面解決方案的核心理念。