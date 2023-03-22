長新冠引起的呼吸不適並不可怕，運動保健是遠離症狀的首選之道（新竹台大分院提供／邱立雅竹縣傳真）

36歲女子確診新冠肺炎，透過新竹台大分院生醫醫院竹北院區視訊診療門診，醫師評估女子年紀尚輕且無慢性疾病病史，演變為中重度肺炎的風險較低，不適合服用抗病毒藥物，故開立足量退燒藥、化痰藥及止咳藥水，並請病人多加休息。女子按時服用藥物，發燒和不適逐漸緩解，解除隔離後恢復正常上班，但持續有乾咳症狀，且氣溫下降時特別嚴重，故又回胸腔內科門診就醫，經問診及X光檢查後，排除細菌性肺炎、常見急性或慢性咳嗽疾病的可能，診斷為新冠肺炎急性感染後徵候群，經過吸入性支氣管擴張劑治療，兩周後症狀明顯改善，1個月之後便不再需要支氣管擴張劑。

新竹台大分院胸腔內科醫師吳家豪說明，新冠肺炎急性感染後徵候群，也就是普遍說法的「長新冠」，由於感染新冠肺炎會對各種器官造成影響，在急性感染期數周過後，可能會留下一些後遺症，對日常生活造成影響，以呼吸道而言，常見的症狀包含呼吸困難、喘、乾咳等。建議病人維持良好的生活習慣，例如戒菸、均衡的飲食、適度的運動及避免吸入粉塵、受汙染的空氣等，皆有助於肺部功能復原，加速改善長新冠引起的呼吸不適。

若確診新冠肺炎後，持續有呼吸道症狀未改善，吳家豪建議就醫進一步檢查，由醫師評估相關症狀是否與長新冠相關，或可能由其他肺部疾病，例如氣喘、慢性阻塞性肺病、肺癌等所引起。如果確診為長新冠相關症狀，應按醫師指示適當使用止咳藥、化痰藥或支氣管擴張劑等，皆有機會改善症狀，提升生活品質。如果是由其他肺部疾病所引起，也能及時發現，並給予對應的治療。

吳家豪提醒，長新冠引起的呼吸不適並不可怕，運動保健是遠離症狀的首選之道，若症狀持續未改善，應立即至各大醫療院所就診，不僅能有效改善生活品質，也能早期發現相關疾病，重拾健康生活。