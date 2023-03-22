由台灣胞外體學會主辦，並攜手日本、韓國、澳洲、紐西蘭、新加坡、中國等亞太地區六大胞外體學會共同籌辦之「2023亞太胞外體學會大會」（2023 Asia Pacific Societies for Extracellular Vesicles Conference），即將於3月31日及4月1日於南港國家生技研究園區隆重舉行。本次會議是歷時三年疫情以來首次舉辦實體大會，將匯集將近400位國內外胞外體學者齊聚一堂，交流最新研究成果並建立未來的合作基礎。

胞外體俗稱「外泌體」（exosome），是由人體細胞所分泌出來的微小雙層膜囊泡，裡面可帶有各種具活性的物質，包括醣類、脂質、蛋白質，甚至是含有遺傳訊息的DNA片段或RNA，都可能包覆其中。這些胞外體宛如體內的快捷包裹，可被精準送到目標的器官和組織執行重要生理病理作用，因此在精準醫療、再生醫療等領域將扮演非常關鍵的角色。

即將舉辦的2023亞太胞外體學會大會，由台灣胞外體學會（TSEV）理事長沈湯龍、日本細胞外小胞學會（JSEV）理事長落谷孝廣、韓國胞外體學會（KSEV）主席鄭孝日、澳紐胞外體學會 （ANZSEV）主席David Greening、新加坡胞外體學會（SOCRATES）主席Lim Sai Kiang，與中國研究型醫院學會細胞外囊泡研究與應用專業委員會（CSEV）會長何振喜，亞太六學會共同支持，可望透過國際化的橫向交流以及產學研界的縱向鏈結，交織出更多創新思維和多元合作的機會，進一步推動台灣在胞外體領域未來的生醫產業的應用與發展。

本次大會邀請來自日本、韓國、澳洲、紐西蘭、新加坡、中國、香港以及台灣超過18位菁英講者，共同分享胞外體在基礎科學、研究應用和臨床醫學的研發進展，並針對新興趨勢發表專家看法。大會中將有49份胞外體相關研究的摘要發表，同時亦有23個參展攤位展示生醫產業界最新的相關產品與服務，讓與會者可以深入瞭解最新研究成果。

另外，台灣胞外體學會、台灣研發型生技新藥發展協會（TRPMA）及台灣精準醫療產業協會（PMIA）共同發起成立「台灣外泌體產學聯盟」，將於31日午間舉辦成立大會，力求整合一平台，替外泌體發展之路奠基，更可見相關領域在台灣之步步拓展。

台灣身為胞外體研究的先行者之一，而台灣胞外體學會亦為亞太胞外體學會聯會 （APSEV）的創始會員之一，再再凸顯台灣學者在這方面的努力和國際認同程度，並助於提升台灣在胞外體領域的國際能見度。