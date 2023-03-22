我國移工來源國包括菲律賓、印尼、越南、泰國、馬來西亞及蒙古等，但受到種種原因影響，目前僅剩菲律賓、印尼、越南、泰國為我國主要移工來源國，外界長期呼籲應盡速協商新的移工來源國，以利與其他移工來源國談判，勞動部部長許銘春今天表示，疫情期間積極洽商，預計在今年下半年可以告訴大家，但引進的時間可能要再等等。

與鄰近各國相較，如新加坡主要移工來源國包括馬來西亞、印度、泰國、緬甸，孟加拉及菲筆賓；韓國則為越南、菲律賓、泰國、印尼、斯里蘭卡及緬甸；日本則可引進中國大陸、印尼、菲律賓、越南及泰國等地移工。

據統計指出，截至去年年底為止，我國移工人數累計達72萬8081人、創下史上新高，但仍有許多雇主疾呼開放更多移工來源國。許銘春表示，雖然近2年遇到疫情難以出國，但透過視訊會議等方式洽特定移工新來源國，且已有相當進展，只要待簽定MOU（備忘錄）、相關程序後就可以告訴大家，「今年下半年沒問題」。

至於旅宿業疾呼開放移工，許銘春說，其實引進移工成本並不低，以今年基本工資的2萬6400元再加就業安定費、移工膳宿成本等，推算引進每名移工成本約達3萬2000元，勞動部仍透過專案媒合國內人才解決旅宿業缺工，但以先前經驗，呼籲旅宿業應提供合理薪資。