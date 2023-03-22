瑞士銀行（UBS）和瑞士信貸銀行（Credit Suisse）已安排合併一事，將催生出瑞士歷來最大的銀行，讓一些人不禁思考，這間超級銀行的規模是否可能太大，反而對自己不利。

法新社報導，19日晚間達成的協議，藉由將瑞士第2大銀行瑞信併入最大銀行瑞銀，避免瑞信倒閉。

即便在上週發生這起戲劇性的事件前，這兩家銀行也被外界視為對全球銀行系統具有策略重要性，因而「大到不能倒」的世界30大銀行業者之一。

工商業和政界一些人士不認為有了一間更大的銀行會變得比較好。

瑞士機械、電子與金屬產業公會（Swissmem）管理部門高層科多尼爾（Philippe Cordonier）說：「瑞信真的是經濟和產業的銀行。」

他告訴法新社，瑞信對於出口企業提供一系列國際交易不可或缺的服務，像是「國外支付、信貸、租賃或外匯避險」。

科多尼爾指出，「這就是哪些技能將被保留的問題所在」，因為這兩家銀行概況雖相近，卻不盡相同。

目前為止，許多問題仍懸而未決。

這類收購案通常需要數月時間協商，但瑞銀在瑞士當局強力施壓下，只有幾天時間磋商。

洛桑大學（University of Lausanne）銀行法教授隆巴狄尼（Carlo Lombardini）說，瑞銀收購案「無疑是唯一快速可行的解決方案」。

不過隆巴狄尼告訴法新社，他更希望有另一種結果，例如「由一間外國銀行」來收購瑞信，但他也坦言道：「但是大型外國集團不會在週末進行併購。」

他解釋說，另一個解決方案是，將瑞信國有化，「以強化資產負債暨營業（good bank）」，並將不良資產合併到「特定不良債權（bad bank）」中進行清算。

然而隆巴狄尼指出，現在說這些都太遲了。他警告說：「真正的問題是，我們將有一間更加『大到不能倒』的銀行。」（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1120322