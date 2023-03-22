新北市近年積極推廣轄內特色活動，其中北海夜金閃閃「光，和_作用」及「北海潮與火」拿下2022年美國繆斯設計大獎銀獎。新北市長侯友宜表示，感謝市府同仁努力，推出具有年度性的活動，獲得國際獎項榮耀，讓新北景觀和設計美學能展現在國際舞台上。

2022繆思設計大獎是由38個國家110位專家組成，從盲選的6000多件作品中選出獲獎者，美國繆思設計大獎由歷史悠久的國際獎項協會（IAA）主辦，分建築、室內、時尚、運輸、產品、包裝、照明、概念、景觀、家具設計十大組別，發掘全球設計繆思為宗旨，推動全球跨領域設計思維，成就未來設計新浪潮，。

新北市北海夜金閃閃「光，和_作用」及「北海潮與火」透過燈光、投影、藝術裝置結合在地景觀，獲得2022年美國繆斯設計大獎銀獎。（景觀處提供）

新北市景觀處2020年辦理「北海夜金閃閃-光，和_作用」透過燈光、投影、藝術裝置結合在地景觀，在朱銘美術館、中角灣、磺港漁港巷弄及櫻花公園展現金山山、海、街景的夜間景觀，獲得概念設計組展覽活動銀獎；北海潮與火藝術裝置《月與火》作品則結合捕魚、火和潮汐概念，讓民眾透過裝置感漚自然魅力，獲得景觀設計組雕塑設計銀獎。

新北市景觀處長林俊德表示，景觀處2020年首辦北海夜金閃閃-光，和­_作用，次年也以北海潮與火繼續辦理，將光影、藝術裝置結合特色地景，與地方農友、漁友、術家及商家等合作，形塑北海岸具年度代表性的特色活動，累計參與人數達53萬人，開創北海夜經濟，未來將繼續與地方努力，帶給民眾全新體驗。