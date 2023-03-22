關西高中生物教師呂建興從小熱愛動植物，從事教職後仍難忘情動物成長帶給他的感動，更一口氣飼養了12隻寵物蛇，面對蛇類在台灣一直是大眾害怕的生物，呂建興也希望宣導蛇類在生態系上扮演重要角色的概念，他更開設寵物相關課程，將寵物飼養融入學生自主學習、生命教育及生態教育教上。

一般人看到蛇多半直覺反應是害怕，對寵物蛇情有獨鍾的呂建興說，蛇在一般環境更害怕人類，還會嚇得躲遠遠，但卻有不少民眾具備錯誤觀念，認為蛇就是有毒、可怕、打死牠，事實上蛇類在生態系上扮演著重要角色，能夠抑制鼠類，阻絕溝鼠帶來的傳染病以及配壞農作物。

關西高中生物教師呂建興喜愛動物，自己也養了12隻寵物蛇。（邱立雅攝）

養了12隻寵物蛇的呂建興表示，自己對動物相當有興趣，包括青蛙、甲蟲與蠑螈皆有飼養，蛇也是令他特別著迷的生物，因寵物蛇顏色多變、習性酷酷的，開始養蛇之後，就愛上蛇了。

目前台灣爬蟲類寵物市場龐大，僅次於貓狗，呂建興表示，台灣有許多進口寵物蛇，也有專業的配種，現今看到的寵物蛇已脫離野外原始花色，出現色彩斑斕的模樣，讓人愛不釋手，像呂建興飼養的奶蛇、玉米蛇以及香蕉球蟒等寵物蛇，就有著讓女生為之心動的粉色花紋。

提及台灣野外原生蛇的困境，呂建興解釋，首要就是人類對蛇的誤解，看到就想打死，其二是台灣林地的開發，造成棲地減少與破壞。為讓學生更理解飼養寵物的正確知識，呂建興開設寵物相關課程，教導學生若面臨不想養的寵物，切莫隨意放生，恐造成外來入侵種，傷害原生物，應找原來店家協助收容或轉介，才是正確方法。