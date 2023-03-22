曾3次拿下廣播金鐘獎主持人的陳凱倫去年罹患扁桃腺癌，發現時已4期，開刀後恢復到1期。台灣癌症基金會執行長賴基銘指出，扁桃腺癌主要出現單側喉嚨痛、耳痛等症狀；主要治療在於局部控制，5年存活率高。

陳凱倫昨（3／21）在臉書發文透露去年11月得了扁桃腺癌，右頸開刀切除腫瘤，留下12公分長的疤痕，後續吃化療藥治療。根據《TVBS新聞網》報導，賴基銘指出，扁桃腺屬於免疫器官，是免疫大門的門神。扁桃體惡性腫瘤分為鱗狀細胞癌、淋巴上皮癌，扁桃腺癌很容易局部擴散，較常見的就是淋巴轉移。

賴基銘解釋，扁桃腺癌初期症狀不明顯，會出現像扁桃腺炎般的腫脹疼痛，主要影響「單側」，像是單側脖子腫大、單側耳痛，也會出現吞嚥困難、聲音沙啞等症狀；如腫瘤過大可能會造成呼吸阻塞。

扁桃腺癌高危險群族群包含抽菸、喝酒、吃檳榔、慢性感染等；第1、2期的5年存活率超過50％，第3、4期約37.5％。賴基銘指出，只要沒有嚴重遠端轉移，就不用過於擔心。