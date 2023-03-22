111學年度教育部中小學女子壘球聯賽(HSL)15日至21日在高雄市鳳山壘球場展開決賽，台中市東山高中高中部女壘球隊21日經一番激戰後，最終奪下亞軍佳績。台中市教育局預計發出體育獎金53萬餘元，嘉勉全隊教練、選手的努力付出。

台中市教育局表示，近年台中市協助中華民國壘球協會辦理多場女子壘球賽事，希望藉由賽事的舉辦，活絡台中市女子壘球運動風氣。

昨日冠軍戰，東山高中再次對上埔里高工，東山高中第一局上半場先馳得點，四局下半打擊部份運用小球戰術再得1分，直到七局下半遭埔里高工以3比2逆轉落敗，取得亞軍。此外，東山高中國中部女壘隊此次決賽奪下第七名，在紅土奮戰到最後一刻的女孩們無比耀眼。

台中市東山高中高中部女壘球隊21日經一番激戰後，最終奪下亞軍佳績。（台中市教育局提供）

東山高中校長翁文修說，學校女壘隊成立11年，在教練東昀錡、紀泳帆、賴怡璇帶領下，在110學年度中小學女子壘球聯賽破隊史紀錄，拿下首座冠軍獎盃及「2023理事長盃全國壘球錦標賽」亞軍，111學年度取得中小學女子壘球聯賽高中組亞軍，顯見東山女力運動實力雄厚。

台中市東山高中高中部女壘球隊21日經一番激戰後，最終奪下亞軍佳績。（台中市教育局提供）

教育局指出，感謝東山高中的師長、教練及家長們成為選手的最強後盾，也感謝台中市體育總會壘球委員會積極培訓基層選手，奠定穩固基礎，藉以培育優秀運動選手，教育局將持續推展與扎根學校體育工作，培養更多在地競技運動人才，厚植台中競技運動實力。