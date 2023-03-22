雲林科技大學今舉辦就業博覽會，校長楊能舒勉勵學生們眼光要看遠，他有感而發說，看到一家大公司以年薪200萬元吸引頂大畢業生，頂尖人才若受到200萬元年薪的吸引，無異殺雞取卵、衝擊國力。

楊能舒憂心忡忡表示，最近看到頂大的頂尖人才因為年薪200萬元就去工作了，滿級分的天才學生讀台大，如果繼續唸書、研究、創業，可能是2000億元的人才。

他表示，全世界尤其在疫情之後，世界上的確是有很聰明的人、很努力默默耕耘，帶來新科技、新技術、新觀念的改變。

雲科大校長楊能舒。（周麗蘭攝）

楊能舒說，過去培養頂尖人的模式是研究、出國、回國創業，不僅創造了個人財富、替新竹科學園區創造產業、國力大增，如果現在受到200萬元年薪的吸引，這是一個嚴重的問題，「說實在，我真的很不希望滿級分的天才被200萬就買走。」

他表示，台灣的頂尖大學很多，是孕育人才的場所，現在很多大學都面臨師資短缺，師資短缺對國家未來發展是很嚴重的，助理教授的薪資據說與立法院的保全差不多，人才不願意研究、入無人之境，這真需要用國家的力量來投資。

他強調，台灣的半導體是全世界敬重的，有願景、目標、加上努力產生出來的結果，一項技術沒有10年、20年的研發，隨時可以被取代，一個國家不能夠所有的人都只想當公務人員，5年、10年後國力全部萎縮掉，所以他不斷告訴學生要勇敢衝刺，1萬個人只要有1個人成功，大家都會成功。