法務部廉政署22日舉辦新任政風高階主管聯合宣誓典禮，共有行政院政風處長丁國耀17位新任政風高階主管人員參加宣誓，法務部長蔡清祥致詞時，以「專業領導、品德領導、創新領導、用心領導、溝通協調、掌握輿情」6點期許新任政風主管，塑造機關清廉形象，協助機關回應人民對施政的期待。

蔡清祥致詞表示，掌握當前廉政工作政策，以防貪工作為重心，輔助機關首長及業務單位推動各項政務；秉持「不因善小而不為，不因惡小而為之」，主管應以良好的品德領導同仁。

17名新任政風高階主管宣誓（廉政署提供）

蔡清祥說，例如防貪宣導，應以創新宣導方式，激發公務員榮譽感，另以創新作為進行有效的廉政風險管理，並發揮團隊合作精神，擦亮廉政單位的招牌。對於被外界曲解及錯誤訊息，應即時反應、澄清，方能協助機關回應人民對施政的期待。

廉政署表示，今天宣誓就任的17名高階高階主管職務異動，中央機關包括行政院政風處長丁國耀、交通部政風處長劉廣基、國軍退除役官兵輔導委員會政風處長王文信、內政部政風處長歐建志、勞動部政風處長邱宏達、海洋委員會政風處長張堯星、教育部政風處長陳培志、國防部政風室主任邢啟春、行政院主計總處政風室主任陳美倫。

地方政府包括新北市政府政風處長尹維治、台中市政府政風處長林煥淳、彰化縣政府政風處長饒東傑、南投縣政府政風處長林振和、苗栗縣政府政風處長李炳輝、屏東縣政府政風處長王俊凱、台東縣政府政風處長洪文聰、澎湖縣政府政風處長陳螢松。