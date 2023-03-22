大學念的系所攸關畢業後出路，一名網友表示，以前剛升大學時，系主任告訴他們系上畢業的學長姊在各行各業都有發展，當下他以為未來前途光明，直到他出社會後發現，同學真的和系主任說的一樣，各行各業都有，從事的職業全和所學無關，直呼「下次聽到這種話，就要準備轉系或重考了。」

原PO昨（21）日於PTT八卦版指出，剛升大學時，系主任召集所有大一新生參加座談會，席間有同學詢問畢業後發展，當時系主任用驕傲、自信的語氣說，系上畢業生在各行各業，各領域都有發展。

原PO表示，當下他把系主任的話解讀成畢業後可以在許多不同領域發展，出社會後的路很寬廣、有前途，讓他覺得未來一片光明。但畢業後他看同學們的職業，大多是補教業當老師、公務員、拉保險、做直銷、跑外送、寫程式等，也真如系主任說的，各行各業都有。

原PO說，畢業的同學中，就是沒有人從事大學念的系所相關產業，感嘆「下次有大一新生聽到系主任說一樣的話，是不是要趕快轉系或重考？」

貼文曝光，網友也認同，「完了，還不轉系」、「畢業同學中薪水最高是大一下就轉學那位」、「我以前也聽過這句話，當時也想吐槽，還是心裡笑笑就好」、「就是混一個學歷的意思，你沒有專長」。但也有人認為這現象很正常，「很正常啊！讀本科誰能保證未來就職本行的」。