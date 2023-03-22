網路上近日流傳一段有趣影片，一輛轎車的後照鏡被換做「八卦鏡」，鏡面還是凸面，網友笑說既有保佑功能又能廣角，相當多功能，也有人認為駕駛是想用來「鎮煞三寶速速退散」，留言笑說「路上煞氣重啊」、「用這個照三寶會現形嗎」、「農曆七月，開這台出門穩的」。

臉書「黑色豪門企業」曝光影片，一輛白車的左前方後照鏡竟是一面「八卦鏡」，該八卦鏡比後照鏡還大，但鏡面卻不比原本的鏡面大，原PO笑說這是「廣角鏡」，影片隨即獲得熱烈討論，近千人按讚，上百則留言，網友紛紛笑說「既有保佑功能又有廣角，多功能」、「鎮煞三寶速速退散」。

一輛轎車的後照鏡被換做「八卦鏡」，鏡面還是凸面鏡，網友笑說既有保佑功能又能廣角，相當多功能，也有人認為駕駛是想用來「鎮煞三寶速速退散」。（翻攝自臉書「黑色豪門企業」）

也有人留言「農曆七月，開這台出門穩的」、「防背後靈嗎」、「等等要去買兩塊兩邊都裝了」、「照妖鏡的概念」、「路上煞氣重啊」、「9叔你也跟著時代走了，講求效率，找妖也開車了」、「三寶退散，急急如律令，敕」、「防路煞專用，怕後車追撞」、「用這個照三寶會現形嗎」、「出門帶八掛，大殺四方」。

據了解，八卦鏡有分凸面、凹面，其中凸面有「鎮宅擋煞」功用，如果居家或辦公室有路沖、壁角煞、火氣煞、天斬煞等，可用凸面鏡來驅除不利的氣場，但像影片中「隨車擋煞」的情形可讓網友們笑翻。