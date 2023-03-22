台南市政府環保局21日公布最新的電動二輪車補助方案，今年除新增換購微型電動二輪車及電動輔助自行車補助、提高購買輕／小型電動機車補助金額外，最讓人驚喜的是，首創針對設籍台南家有12歲以下學童的直系血親加碼提供「幼幼」專案，只要符合幼幼專案者，換購電動機車含中央補助最高補助2萬6300元，新購補助最高2萬元。

環保局表示，一般民眾換購微型電動二輪車，市府最高補助4000元，含中央補助最高補助6300元；換購電動輔助自行車，市府最高1車補助3000元，含中央補助最高補助5300元；至於購買輕型／小型電動機車的補助金額也提高，依不同購買者的條件，補助金額較去年增加1000元至6000元不等。

另外，市府為持續照顧中低收入及南化、龍崎、左鎮及楠西等偏遠地區的市民，還提供加碼優惠。

環保局認為，電動機車各項補助方案，不只節能減碳與綠能淨零，也創造「青銀福利」。以「幼幼」專案而言，不僅能改善校園接送區的空氣品質，有利孩童健康，也可減輕設籍台南家有12歲以下兒童的父母、爺爺奶奶等直系血親，換、新購電動機車的經濟負擔。

環保局長許仁澤說，台南市從2021年起迄今，已淘汰16.6萬輛高汙染機車，電動機車成長約2.2萬輛，共計可削減PM10 46公噸、PM2.5 33.8公噸、氮氧化物254.8公噸、非甲烷碳氫化合物996.5公噸。

環保局指出，換購、新購電動二輪車補助方案，從即日啟動並追溯至今年1月1日，補助經費用完為止，家有老舊機車欲換購電動二輪車，或單純購買電動二輪車的市民務必把握機會。至於老舊機車的定義，則為2007年6月30日之前出廠的燃油機車。