擁有1/4法國血統的吳兆絃，2009年和愛子組成童星團體「大小姐」嚐到走紅滋味，現淡出螢光幕的她，卻遭負面新聞纏身，今（22日）被週刊爆料花錢如流水導致負債累累、私下有金主包養、開飲料店卻捲款落跑等；稍早，吳兆絃透過IG限時動態嚴正否認，決定要開吉。

吳兆絃22日下午在IG限時動態PO相關新聞截圖，火大地強調所有的內容完全不是真的，直呼非常誇張、離譜，「我決定提告，我已經說了不要造成我的困擾了，既然電話裡跟文字都不懂，我只好尋求法律途徑。」

吳兆絃氣得向週刊提告。（圖／吳兆絃IG）

下一則動態是週刊報導吳兆絃向銀行貸款80萬開加盟飲料店，友人贈送80萬商品助她增加額外收入，吳兆絃卻捲款逃跑，導致飲料店開幕兩個月倒閉，連總部的信用都受創等；對此，吳兆絃解釋：「我做了打折、優惠、一堆活動買二送一等，我怎麼賣會超過80萬嗎？我貸了款是要來賺錢，不是要來虧錢的，而且貨也還沒完全給我呀，還有10萬的貨，我後來也不想跟他們要這個貨。」她強調飲料店連續三個月都在負成長，沒有多餘的錢再賠下去，該還公司的錢都還清，並未欠錢也未違約。

吳兆絃回應飲料店爭議。（圖／吳兆絃IG）

吳兆絃也截取「大頭症」的其中一段報導，無奈地澄清：「這是最不可能的事情，我知道我的身分是什麼，有可能這麼招搖嗎？」接著，吳兆絃重提之前與夜店公關的糾紛，強調是一場烏龍，她並不需要公關免費帶入場，當時道歉純粹是為自己口出惡言感到不好意思；至於被指控會拉人到廁所痛扁，吳兆絃哭笑不得地說：「我真的是…謝謝囉～很會寫故事…」

吳兆絃否認有大頭症。（圖／吳兆絃IG）

最後，吳兆絃承認確實有到牛郎店尋歡，「但去也沒幹嘛啊…看一堆人跳舞喝酒玩遊戲」；至於被爆生存之道是找有錢人，吳兆絃感到非常無言，「如果我要找個有錢人，我還會自己賣東西、開飲料店喔！！！我真的是……」。

吳兆絃承認自己上過牛郎店，但否認找有錢人。（圖／吳兆絃IG）

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