藝人艾成2022年8月墜樓身亡，享年40歲，事隔7個月親弟弟艾翔在20日下午因心肌梗塞猝逝，同樣年僅40歲。醫師表示，心肌梗塞發病有10大症狀，其中一整片胸痛、胸悶是重點，伴隨呼吸困難、噁心想吐等，若疼痛持續15分鐘以上是警訊，需立即就醫。

據《ETtoday》報導，馬偕醫院副院長、心臟內科主治醫師葉宏一表示，心肌梗塞的重點是胸痛、胸悶，且不是一個點在痛，而是一整片疼痛，心臟不舒服從表面摸不出來，而是感覺被壓住，可能伴隨呼吸困難、噁心想吐、下巴或牙齒痛、上臂稍麻。葉宏一表示，一般心絞痛休息10分鐘會好，但心肌梗塞的痛會持續15到30分鐘以上，這是警訊要趕快就醫。

根據國健署資料，心肌梗塞有10大典型症狀，包括：左前胸有壓迫感、胸悶、胸痛、手臂疼痛、心悸、喘、呼吸困難、噁心、極度疲倦、頭暈。

長春藤預防醫學醫師陳炯瑜過去也表示，心肌梗塞發生原因為供應心臟肌肉養分和氧氣的血管整個阻塞，心臟缺氧太久，導致不可逆的壞死，尤其年紀大或糖尿病患者，更常以4種非典型疼痛表現，為上腹及後背疼痛；從心臟到下巴、牙床，擴散開來的悶痛；左肩膀、腋下及手臂疼痛；休息時出現被大象踩住的緊繃感，常導致延誤診斷，要特別注意。