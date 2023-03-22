「國標女王」劉真三年前因心臟主動脈瓣狹窄進行瓣膜置換手術不幸逝世，享年44歲，而今(22)日她已離世三周年，與劉真有20多年交情的楊麗菁也在臉書曬出兩人合照，相當思念劉真生前的倩影。

楊麗菁相當思念好友劉真，不僅曬出兩人的合照，還發文回憶劉真剛離開的情景，她提及時當時在佛堂有一隻小飛蛾飛到自己的身邊，轉來轉去，「不知道是不是妳來看我了？」難掩傷感，她把劉真比喻為翩翩飛舞的蝴蝶，「如同夢中的妳，破蛹成蝶，展翅環繞身旁，彷彿我進入了妳的夢裡，埋下了三載思念。」

雖然好友早已離世，楊麗菁依舊不忘懷念她生前的倩影：「修短隨化、終期於盡，一世離愁如暴雨打落的花瓣，落地成蝶寂寥散去，你的倩影成了一絲哀愁略過我心湖，層層漣漪中盡是過往，」她更喊話遇見劉真是生命中最美好的事情，「想念妳。」

貼文曝光後網友們紛紛直呼懷念，「只有讓自己活得更健康，好友會保佑你的」、「時間過得好快！彷彿未曾離去！」、「人生在世短短數十年，有的人早走，有的人晚離開，不一定是走的人難過，在的人快樂，把握當下，珍惜彼此！」、「永遠懷念」，而劉真的丈夫辛龍臉書動態還停留在去年的3月22日懷念劉真的貼文，尚未更新。