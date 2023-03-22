一名女網友發文表示，意外發現自己懷孕，但前男友不想結婚，也不想負責，因此要求她去做人流手術，沒想到分手後前男友因酒駕騎車意外過世，而前男友的家人希望她可以將小孩生下來，已延續他們家的香火，但她不想就此賠上自己的未來因此拒絕，卻遭到對方怒罵：冷血會有報應！貼文曝光後引發熱議。

一名網友在「匿名公社」發文表示，1月意外發現自己懷孕，但前男友說不想奉子成婚，也不想承擔責任，於是逼原PO去做人工流產手術，而前男友甚至連手術費用都負擔不起，兩人因此大吵一架後就分手了，之後便再也沒連絡。

原PO透露，這個月中前男友的父母突然聯絡她，告知前男友因酒駕騎車出車禍過世了，原PO去靈堂弔唁時，前男友的姊姊對原PO說：「我知道妳懷孕，如果妳還沒做手術，希望妳能生下來（因為他是獨子）」。

但原PO並不想答應對方，「畢竟一開始就是因為他不想要小孩，我們才會分開；現在她們有什麼資格要求我為他們傳宗接代？」，隔天原PO去做人流手術時，前男友的姊姊得知消息後，打電話臭罵她一頓，說她冷血會有報應。

原PO補充說明，前男友家是低收入戶，對方父母到現在還在租房，前男友的姊姊要求她生下孩子時，也只說會「加減幫忙」，但是小孩要隨他們姓，讓她直呼「我想任何正常的女生都不會答應吧！」，並表示「也許有人會覺得我很殘忍，但是我還年輕有自己的路要走，不想為自己過去的錯誤，賠上未來」。

貼文曝光後引發熱議，網友紛紛留言表示「妳做的沒錯，沒必要為這種只為自己想的自私家庭付出，離遠一點是對的！！」、「這小孩若留下來才是害了更多人不幸」、「正確的選擇，無緣的小孩不會怨妳的；生了，他（她）長大反而會怨妳」、「站著說話不腰疼」、「自己的人生自己選，叫他姐自己去生一個」。

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