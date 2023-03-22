霍華德（右）與永豐銀行總經理莊銘福（左）。（陳筱琳攝）

台灣運彩xT1聯盟桃園永豐雲豹球星霍華德（Dwight Howard）來台後不斷散播歡樂散播愛，高人氣及親切性格也讓他獲得球隊冠名贊助商永豐銀行青睞，推出信用卡套卡「DAWHO現金回饋Debit卡」、「永豐SPORT卡」，讓霍華德成為台灣職籃聯盟首位躍上信用卡卡面的球員，拿到宣傳用的放大版信用卡，霍華德也搞笑作勢擦感動的淚水，逗趣個性讓記者會氣氛相當融洽。

霍華德表示，看到自己的臉出現在信用卡，對他來說意義重大，拿著印有自己的臉的信用卡來付費讓他很感激這件事的實現，他也很盡責地請大家記得要辦卡，而「永豐Sport卡」卡友下載「汗水不白流app」並登錄卡有身份，燃燒掉的卡路里還可以獲得獎勵回饋，霍華德笑說：「燃燒卡路里不會很困難，一天散步25分鐘也可以做到，歡迎大家一起動一動、賺回饋，搞不好路上巧遇我還可以一起運動。」

為了這次全新的信用卡套卡，永豐銀行也特別製作以霍華德為主角並親自參與演出、配音的「Be The One」形象影片，霍華德透露：「配音過程很好玩、我很享受，要把這些台詞很有感情的說出來，我需要相當投入情緒，才可以把音配好，是很特別的經驗。」霍華德也鼓勵大家：「每天看著鏡中的自己，告訴自己可以做到，我強調的不是要贏過誰，而是贏過最好的自己，想辦法超越自己。」

22日的魔獸套卡記者會也開放部分幸運球迷進場觀看，永豐銀行安排小遊戲讓霍華德和球迷同歡，霍華德嘗試了用筷子夾乒乓球，摸索麻將的牌，過程同樣逗趣十足，讓現場笑聲不斷；對於這個球季，霍華德表示想專心打好每一場球，希望可以幫助雲豹打進季後賽、爭冠軍，賽季結束後他會返美看分隔一段時間的家人、小孩，他很享受在台灣的每一刻，也希望能再回來，並帶更多人來台灣打球，製造更多美好回憶。