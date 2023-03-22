總統府今(22)日發布總統令，指駐新加坡代表梁國新已准退職，應予免職，後續由前僑委會委員長童振源接替，對此童振源也在臉書表示，深感榮幸與責任重大，將全力以赴。

童振源透過臉書表示，感謝總統蔡英文任命，深感榮幸與責任重大，並將全力以赴。他說，台灣與新加坡有長期友好的關係，彼此互為重要的經貿夥伴、在各領域都保持密切交流，並簽訂15項協定或備忘錄，包括1990年簽署的「促進和保護投資協定」、2013年簽署的「經濟夥伴協定」等；他將持續促進雙邊的交流與合作，強化台灣與新加坡之間的友誼與夥伴關係。

童振源表示，他2016年初到新加坡籌辦一場研討會，除了在新加坡國立大學開會之外，也到旁邊的植物園與市區遊覽、並品嚐新加坡道地小吃，至今對新加坡印象深刻，期盼很快可以到新加坡工作。

童振源是美國約翰霍普金斯大學高級國際研究學院（中國研究與國際經濟）博士、學者出身，並有外派東南亞的經驗，歷任陸委會副主委、政大國家發展研究所教授、兩岸政策協會理事長、行政院發言人、國安會諮詢委員、駐泰國代表處代表、僑委會委員長。