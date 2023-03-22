鉑麗安全日餐廳由日籍主廚主理，每月變化不同菜色，擁有不少忠實粉絲。（JR東日本大飯店台北提供）

又有Buffet買1送1了！今（22）日本隊於世界棒球經典賽冠軍戰中以3：2力克美國隊，贏得冠軍，歡慶日本隊奪冠，日系飯店JR東日本大飯店台北館內的BRILLIANT鉑麗安全日餐廳特別推出買1送1活動，與球迷同樂。

今日（22日）晚餐開始至24日限時3天，鉑麗安全日餐廳午、晚餐時段祭出快閃買1送1優惠。飯店表示：「這是日本隊自第一、第二屆之後，第三次獲得冠軍，為了慶祝這個重要時刻，我們推出買1送1優惠，與全民分享喜悅。」鉑麗安全日餐廳的自助餐受到不少民眾喜歡，每每在旅展釋出優惠餐券都造成人龍排隊搶購，此次祭出的買1送1好康比旅展餐券還超值，相當於5折價，該優惠早餐及客房服務不適用，須線上或電話預約。

Brilliant鉑麗安全日餐廳運用在地的新鮮食材，由日籍行政總主廚芦浦隆二帶領主廚團隊，製作出豐富多樣的菜色，包括「英式烤牛肉」、「普羅旺斯香草烤羊肋排」、台灣料理、壽司、生魚片、當季水果等，近期還有台灣茶系列甜點以及哈根達斯冰淇淋和現場熱壓可頌等。