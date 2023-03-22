「與天同功」出自清朝光緒皇帝所親筆。（謝明俊攝）

清朝嘉慶年間的檀木香爐目前妥善存放在慈裕宮文物館。（謝明俊攝）

竹南鎮中港慈裕宮媽祖首度來台搭乘「金建順」船隻來到中港港。（謝明俊攝）

竹南鎮中港慈裕宮內保存許多百年古文物。（謝明俊攝）

竹南鎮中港慈裕宮正門前石獅是乾隆年間在大陸漳州刻造。（謝明俊攝）

竹南鎮中港慈裕宮有小湄洲美名。（謝明俊攝）

竹南鎮中港慈裕宮正殿保存許多百年古文物，民眾參拜時都可仔細觀賞。（謝明俊攝）

苗栗縣目前有11件古文物由縣府指定登錄為一般古物，其中保存最多的就是全苗最古老媽祖廟─竹南鎮中港慈裕宮，共多達5件古文物，包括3座匾額、一座古碑及黑檀香爐，每件古物都有歷史淵源故事，廟方特別建置溫濕度控制文物館來保存這些珍貴文物，全廟到處都可見古文物，是苗栗難得的古文物寶窟。

苗栗縣目前有11件文物被指定登錄為一般古物，分別是竹南鎮中港慈裕宮有5件、三義建中國小有1件、房裡順天宮有1件、南庄田美永和宮有1件、苗栗慈導寺有1件以及竹南國小2件。

其中文物保存最多的中港慈裕宮，興建於明朝永曆年1658年間，至今歷史高達365年，據傳當時大陸1艘船「金建順」來到中港碼頭，因船隻故障停靠岸邊整修，將船上供奉的媽祖神像暫時移至岸上，待船隻修畢，要原船返回大陸時，媽祖卻顯靈表示要留下來照護中港百姓，才有慈裕宮的興建。

慈裕宮建廟3百多年，留下許多歷代匾額，其中有3塊匾額被苗栗縣政府列為一般古物，包括清朝嘉慶年間信眾所敬贈的「護國庇民」匾，同治年台灣總兵官武隆阿所書贈「允王惟后」、以及由光緒皇帝所親筆的「與天同功」匾，加上一尊嘉慶年間所雕製的檀木香爐、以及道光年間的「嚴禁差役藉端擾累碑」等共5件縣定一般文物。

其中由光緒皇帝卸筆的與天同功匾，立於1882年，是當時的福建巡撫岑毓英駐台督辦大甲溪橋修建工程，從福州載運器材來台船隻遇風浪阻礙，暫留中港守候船隻消息，經請示慈裕宮媽祖後，船隻順利入港，岑毓英感念媽祖神靈，於是奏請光緒帝卸筆獻立。自此，慈裕宮得以高懸「奉旨」之名。

由於這些珍貴文物都是木製，為防毀損，廟方特別興建恆溫恆濕的文物館，妥善保存數10件廟所存文物。為了讓信眾方便摩拜致敬觀看，另有複製匾額懸在主殿上。