小call除了開源平常也省吃儉用。（鏡電商提供）

黃子佼（右）和小Call參加節目錄影。（鏡電商提供）

藝人小call與老公結婚5年，2人的財務分配是由她負責家中主要開銷，1個月省吃儉用仍有6、7萬的固定支出。前幾年受到疫情影響，電視通告銳減，連帶影響她的收入，她說：「沒有收入很恐懼，當下也不知道該怎麼辦，在家裡只能跟老公對看。」好在小call前幾年在新北市烏來買房，原本是要自住，後來因為婚後搬到婆家，把烏來房子賣掉，竟也賺了100多萬，也算傻人有傻福。

小call說，「疫情最嚴重時，1個月只有2個通告，我原本以為一個月大概支出4、5萬元而已。後來一記帳，才發現即便省吃儉用也要6、7萬元。」小call過去忙著在演藝圈生存，對於副業、投資並沒什麼涉略，也不敢貿然投資，只敢買儲蓄險。不過，她先前有請老公的表姐幫忙操作股票，雖然是讓別人操作，心情更緊張害怕，好在她投資6位數，目前都沒有賠錢。

有鑒於疫情影響，小call後來開始經營副業，自己做帶貨直播，但因為沒有團隊，所以非常辛苦，她無奈說：「沒下廣告就沒流量，沒流量，怎麼播怎麼氣餒。」