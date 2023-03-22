台北市修德國小小田園近日收穫大量小番茄，學校志工日前開發新吃法，將自種有機小番茄串上竹籤，沾白巧克力醬、撒彩色巧克力米，仿照古早味糖葫蘆外型做成酸甜五彩的創意甜點。修德國小表示，學童從種植、施肥、採收到加工甜點過程，學習到對食物及環境的感恩與尊重。

為了讓學生接觸大自然、愛物惜福，修德國小利用屋頂空間進行小田園種植，聘請專業老師指導學童及家長志工種植技巧與知識，曾於2022年獲台北市田園城市綠屋頂評比特優。修德國小表示，本期種植作物為小番茄，在親師生有機栽種與用心照顧下，產量豐收。

修德國小說，師生及志工構思希望開發小番茄創意吃法，最後決定以小朋友最愛的巧克力下手，首先將白巧克力隔水加熱融化，再將一支支串好的小番茄裹上一圈熱巧克力，最後撒上色彩繽紛的巧克力米點綴裝飾。

小田園志工林貞君表示，原本打算做小番茄糖葫蘆，後來考量煮糖容易失敗，也擔心學生燙傷，才改用巧克力，但效果相當不錯。學生王奕緁則稱讚，原本酸酸的小番茄加上巧克力，變得甜甜很好吃，回家之後要試做給家人吃。

修德國小表示，學童從小番茄種植、施肥、採收到加工成甜點，親自動手體驗田園到餐桌的過程，學習對食物及環境的尊重與感恩。