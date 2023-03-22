馬來西亞歌手艾成去年8月往生，享年40歲，其大弟艾翔今(22日)稍早突傳出因心肌梗塞過世，生命跟哥哥一樣停留在40歲。外界不捨艾成家一年內離開了兩位家人，但其實艾成過去受訪，就自曝有高血壓家族遺傳史，他曾因欠債500萬血壓飆到180、心跳120，整晚都不敢睡，擔心一闔眼就可能離開人世間。

艾成過去投下大筆積蓄在餐飲業，去年6月他為新產品站台，誠實分享所欠的債務不是報導所稱的300萬，而是500萬台幣，他指出，因為家族裡有高血壓遺傳病史，因此先前都覺得如果血壓跑到130或140還算正常，有次在教會唱歌時突然感覺頭暈不適、心跳異常加快，回到家後血壓竟飆高到180。

艾成當時坦言，是自己生活飲食習慣不好，明明知道有高血壓又亂吃亂喝，頭暈那天他以為回家喝點啤酒放鬆後就沒事，但沒想到整晚更不舒服，艾成說：「當晚我一手握著瞳瞳的手，一手摸著我的心臟，叫她不要睡，我跟她說妳睡了可能明天見不到我」。

當時艾成表示，鬼門關前走一遭後，老婆王瞳更注重他的飲食，每天吃蔬菜、秋葵、小黃瓜等，血壓才恢復正常，未料去年8月仍意外過世，雖主因不是高血壓，但一年後弟弟艾翔卻仍不敵心血管問題，因心肌梗塞辭世，父母一年內白髮人送黑髮人兩次，心情可想而知。

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