北市政府22日完成文山區木柵段公辦都更案代拆作業，這也是台北市長蔣萬安上任後首件都更代拆案，蔣萬安表示，此次是依法執行代拆，這案子大部分要做社會住宅，也有捷運共構宅，極具公益性，而對於不同意戶，也會在合法程序上確保他們的權益。

北市府表示，文山木柵段公辦都更案位於木柵路二段，興隆D2社宅旁，更新後規畫興建3棟建築物，提供544戶生活空間；其中公有地分回部分，將提供282戶社會住宅、環狀線南環段Y3站捷運共構宅，是有公益性的公辦都更案件。

北市府也說，文山木柵段公辦都更案是由北市府財政局委託捷運局公開甄選，都市更新權利變換計畫於110年4月15日核定實施後，更新範圍內有1戶不願拆遷，故依都更條例第57條向市府申請代為拆除或遷移，保障多數居民居住權益。

蔣萬安22日受訪表示，在文山區木柵段公辦都更的代拆是依法執行，最重要的是促進公益，因為這個案子大部分要做為社會住宅，也有捷運共構宅，對於不同意戶，會在合法程序上確保他們的權益，同意戶則已經遷移，希望儘早回到家園。

北市府表示，目前工地施工中，為維護公共安全應即早搬離，將更柔性勸導不願拆遷戶能夠成全已暫時搬離家園並殷切期待完工進住新家的多數原住戶，讓他們早日安心返回家園。